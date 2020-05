Oroscopo del Corriere sabato 30 maggio 2020: Toro, Vergine e Capricorno.

TORO

Oggi le vostre capacità intellettuali ed espressive dovrebbero ricevere una spinta dall'energia delle stelle: ne gioverete soprattutto a casa.

VERGINE

Potreste essere tentati di risolvere alcune questioni in modo radicale: non vedete il motivo per non agire subito, fate attenzione alle conseguenze.

CAPRICORNO

Questo è un buon momento per adattare la tua visione del mondo alla realtà. Se non lo farai, incapperai in problemi di natura economica.

L'oroscopo del 30 maggio: Cancro, Scorpione, Pesci

L'oroscopo del 30 maggio: Ariete, Leone, Sagittario

L'oroscopo del 30 maggio: Bilancia, Gemelli, Acquario