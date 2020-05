Oroscopo del Corriere sabato 30 maggio 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Cosa dicono le stelle per oggi.

ARIETE È tempo di elevare la propria autostima. Sei bravo come tutti gli altri, perché non ci credi? Non sarai mai perfetto, proprio come non lo sarà mai nessuno.

LEONE Avete perso di vista i vostri obiettivi e la fiducia in voi stessi di recente, ma sentirete un po' di sollievo a partire da oggi. Giornata di relax.

SAGITTARIO Non si può fare tutto in una volta. Come pensi di ridurre lo stress e di recuperare mentre continui a sognare di diventare una superstar?

