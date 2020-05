Gran Bretagna allenta lockdown, da lunedì possibili incontri fino a 6 persone

Coronavirus in Gran Bretagna. Da lunedì saranno possibili incontri in spazi pubblici o in spazi privati all'aperto, fino a un massimo di sei persone. E' una delle misure di allentamento del lockdown annunciata dal premier britannico Boris Johnson nel corso di una conferenza stampa. "Questi cambiamenti significano che gli amici e le famiglie potranno cominciare a incontrare i loro cari", ha detto Johnson, aggiungendo che si è trattato di "un momento di gioia atteso a lungo".

Tuttavia, ha detto Johnson, le persone "devono rimanere vigili ed agire responsabilmente" e i membri di nuclei famigliari diversi dovranno rimanere ad una distanza di 2 metri. Da lunedì riapriranno anche altri esercizi commerciali, come i concessionari di auto, e a partire dal 15 giugno potranno esserci altre riaperture, a seconda dell'andamento della curva epidemiologica.

Altro annuncio molto atteso quello sulle scuole. Da lunedì riapriranno alcuni istituti, mentre dal 15 giugno rientreranno in classe gli studenti delle medie di età tra i 10 e i 12 anni.