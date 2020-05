Oroscopo del Corriere di venerdì 29 maggio 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario.

GEMELLI

I segnali positivi sul fronte professionale vi consentiranno di trascorrere una bella giornata sotto tutti i punti di vista. Divertitevi!

BILANCIA

Avrete voglia di parlare, quasi senza soluzione di continuità, e non ci sarà nessuno in grado di fermarvi e chi ci proverà non verrà trattato bene.

ACQUARIO

Quando l'amore è litigarello, sembrate più felici. Oggi avrete la sensazione di annoiarvi, ma non è di certo colpa di chi vi sta accanto.

L'oroscopo del 29 maggio: Cancro, Scorpione, Pesci

L'oroscopo del 29 maggio: Toro, Vergine, Capricorno

L'oroscopo del 29 maggio: Ariete, Leone, Sagittario