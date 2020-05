Oroscopo del Corriere di venerdì 29 maggio 2020: Toro, Vergine e Capricorno.

TORO

Giornata caldissima sul fronte sentimentale: il vostro partner vi vedrà con occhi diversi, perché oggi vi porterete dietro un bel carico di energia.

VERGINE

Il clima non influenzerà la vostra giornata: che piova o ci sia il sole, dentro di voi sarà comunque tempesta. Non fatevi troppe domande: sarà peggio.

CAPRICORNO

Siete un punto di riferimento per la vostra famiglia e per il partner: merito della vostra capacità di sentire in anticipo cosa provano gli altri.

