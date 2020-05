Lotto e SuperEnalotto i numeri vincenti. Estrazione di oggi giovedì 28 maggio 2020

"Credibilità come verginità, impossibile da recuperare", senatore FI Moles alla ministra Azzollina

(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2020 "Credibilità come verginità, impossibile da recuperare", senatore FI Moles alla ministra Azzollina Il senatore di Forza Italia, Giuseppe Moles, parlando alla ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, durante il Question time al Senato: "La scuola ha bisogno di credibilità e autorevolezza. La credibilità è come la verginità, se si perde non si può più ...