Usa, i morti per Coronavirus superano i 100 mila. Trump sulle elezioni: "Big Hi Tech vogliono censurarle"

Il bilancio dei decessi in Usa continua a salire. Sono oltre 100 mila, per la precisione 100.442, le vittime negli Stati Uniti legate alla pandemia di Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Lo ha riferito la Johns Hopkins University, precisando che negli Usa si contano 1.699.933 casi confermati di Coronavirus.

Trump e i social. "I big dell'Hi Tech stanno facendo tutto quello che è in loro potere per censurare le elezioni del 2020. Se accadrà, non avremo più la nostra libertà. Non permetterò mai che accada", lo ha dichiarato frattanto in un tweet il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo le minacce di prendere iniziative contro tutti i social media a seguito della decisione della piattaforma di microblogging di inserire il fact checking sui suoi 'cinguettii' per smentire le fake news.

"Ci hanno provato nel 2016 e hanno perso. Ora stanno diventando completamente pazzi. Restate sintonizzati", ha aggiunto Trump.