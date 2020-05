Terremoto a Catania, scossa di magnitudo 3.2 alle pendici dell'Etna

Scossa di terremoto in Sicilia. Trema la terra in provincia di Catania. Alle ore 23,21 di ieri sera, 27 maggio 2020, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo poco superiore a 3. E' stata stimata in 3.2.

Epicentro la cittadina di Randazzo, situata alle pendici del versante settentrionale dell’Etna. Il sisma, nello specifico, è avvenuto a una profondità di 17,4 chilometri.