Oroscopo del Corriere di giovedì 28 maggio 2020: Cancro, Scorpione e Pesci.

CANCRO

I problemi non mancano, ma qualcuno ti accusa di prendere la vita un po' troppo seriamente e la cosa ti infastidisce. Ogni tanto sdrammatizza.

SCORPIONE

Hai l'energia giusta per affrontare la giornata, ma la tua mente è sempre piena di domande e dubbi. Se ne avverti il bisogno, chiedi chiarimenti.

PESCI

Gli ostacoli non mancano, come sempre, sulla strada verso la felicità o verso il successo, ma saprai riconoscerli e troverai anche il modo per superarli.

