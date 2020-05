Oroscopo del Corriere di giovedì 28 maggio 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario.

GEMELLI

Devi prendere una decisione importante e ti senti come a un bivio: il tempo scorre e ne hai sempre meno per arrivare al dunque.

BILANCIA

Aumenta la voglia di programmare il futuro, anche se vorresti più tempo a tua disposizione per elaborare dei veri e propri schemi.

ACQUARIO

Oggi chiuderai gli occhi e vedrai un mondo pieno di colori: l'umore è al top, così come la voglia di immergersi in una realtà fantastica.

