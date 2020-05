Violenza sessuale su una minorenne, arrestato un uomo di 53 anni in Sardegna

Un uomo di 53 anni è stato arrestato in Sardegna, a San Nicolò D’Arcidano, provincia di Oristano, con l'accusa di di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. A eseguire il fermo del 53enne sono stati gli agenti della polizia di Oristano al termine di un'indagine avviata sulla scorta di alcune voci ricorrenti in paese, confermate poi da alcuni residenti convocati in questura. Grazie a una articolata attività di intercettazione, osservazione e controllo, in appena un giorno dall’avvio delle attività tecniche, avuti i primi riscontri, gli investigatori della squadra mobile hanno proceduto all’arresto dell’uomo; a seguire la perquisizione dell’abitazione e il sequestro di numerose apparecchiature informatiche che potrebbero portare gli inquirenti ad ulteriori sviluppi dell’indagine.