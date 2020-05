Gessica Notaro, la foto in bikini che incanta: "Lavoro sul fisico da quando mi sono ritrovata senza volto"

Gessica Notaro ha pubblicato una foto in bikini su Instagram. Incantevole. Davanti allo specchio, in costume, spiega il suo cambiamento fisico iniziato quando, a causa dell’aggressione subita dall’ex fidanzato, si è ritrovata “senza volto“. Una foto con cui Gessica Notaro lancia un messaggio a tutti i suoi followers che le chiedono come riesca a mantenersi in perfetta forma. “Molte di voi mi stanno dicendo.. beata te che hai il fisico. Vi ringrazio tanto ma no. Beata me, anche no. Io ho iniziato a lavorare molto di più sul fisico da quando mi sono ritrovata “senza volto”.. perché ho sentito la necessità di compensare quella mancanza.. (anche io ho le mie debolezze)”, scrive su Instagram la Notaro.