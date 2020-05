Oroscopo del Corriere di mercoledì 27 maggio 2020: Toro, Vergine e Capricorno.

TORO Avete fatto il passo più lungo della gamba e ora non sapete come uscire da una situazione difficile. Chiedete aiuto a una persona fidata.

VERGINE Organizzate una sorpresa per il partner. Non servono grandi idee o mezzi, spesso basta un piccolo gesto per far felice qualcuno.

CAPRICORNO Una frase non detta a volte fa più male di uno scontro diretto. Dovete imparare ad avere più tatto nei rapporti interpersonali.

