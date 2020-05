Trovato morto trafitto da freccia di balestra un uomo di 50 anni nelle campagne di Pisa

Tragedia nelle campagne di Pisa, dove un cinquantenne è stato trovato morto con una freccia di balestra nel petto, nel giardino della sua abitazione a Valgraziosa. Il ritrovamento è avvenuto dopo alcune ore di ricerche, perché dell'uomo non si avevano più notizie da quando era uscito di casa, al mattino, per andare al lavoro. A lanciare l'allarme, non avendolo visto arrivare, sono stati i colleghi. Tra le cause, non si esclude che possa essersi trattato di un incidente o di un gesto volontario. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e personale del 118, ma l'uomo era già deceduto. il cadavere è stato trasferito all'istituto di medicina legale di Pisa per l'autopsia, disposta dalla procura della Repubblica per far luce sulle circostanze della morte.