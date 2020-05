Oroscopo del Corriere di martedì 26 maggio 2020: Cancro, Scorpione e Pesci.

CANCRO

Certe decisioni dovrebbero essere prese a mente lucida e serena. Prima di fare una scelta valutate bene se è ciò che volete veramente.

SCORPIONE

Certi attimi non desiderano essere disturbati da troppe domande. Fate in modo di non rovinare momenti di passione e romanticismo.

PESCI

Se lasciate che qualche malinteso metta a repentaglio il vostro rapporto con il partner, forse dovreste rivalutare la vostra storia...

