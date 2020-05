Oroscopo del Corriere di martedì 26 maggio 2020: Ariete, Leone e Sagittario.

ARIETE

Non servirà la gelosia se volete ottenere delle risposte dal partner. Mostratevi piuttosto di mentalità più aperta e flessibile!

LEONE

L’inizio della giornata non sarà dei più rosei, ma per fortuna ci penserà la vostra dolce metà a tirarvi su il morale. Tante coccole in serata!

SAGITTARIO

Non trascurate troppo la salute, ma prendetevi tutto il tempo che vi ci vuole per tornare in forma. Pensate di più a voi stessi!

