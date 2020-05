Il vescovo Gualtiero Sigismondi saluterà Foligno sabato prossimo 30 maggio. Il pastore uscente della chiesa folignate si congederà dai fedeli che ha accompagnato per dodici anni di episcopato in occasione della messa crismale di sabato, che sarà celebrata e trasmessa in diretta dalla chiesa di San Giacomo a partire dalle ore 21. Monsignor Sigismondi è stato chiamato alla guida della diocesi di Orvieto-Todi, l'ingresso ufficiale è previsto per il 28 giugno. Continua nella città della Quintana il dibattito sulle sorti future della diocesi, mentre si fanno sempre più insistenti le voci di un accorpamento con l'arcidiocesi di Spoleto-Norcia guidata dal vescovo Renato Boccardo.