2 giugno, in Umbria il ristorante a cielo aperto più grande d'Italia

La ringhiera dell’Umbria si trasforma nel più grande ristorante a cielo aperto d’Italia. L’iniziativa, in programma per il 2 giugno, è promossa dal Consorzio Tutela Vini Montefalco e da La Strada del Sagrantino, in collaborazione con il Comune di Montefalco. Un intero borgo, dunque, diventa per un giorno il ristorante a cielo aperto più grande d’Italia. Ad ora di pranzo le tavole dei ristoranti all’aperto saranno rigorosamente imbandite e a fare da quinta scenica sarà la suggestiva piazza principale e tutto il centro storico di Montefalco, tra i borghi più belli d’Italia, uno spazio aperto che diventa capitale dell’accoglienza umbra, tutto in maniera distanziata, sicura e protetta. Le cantine di Montefalco accompagneranno percorsi di degustazione. Si potrà accedere esclusivamente su prenotazione contattando il numero 0742.378490 tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18,30 oppure inviare una email all’indirizzo info@stradadelsagrantino.it.