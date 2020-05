Oroscopo del Corriere di lunedì 25 maggio 2020: Ariete, Leone e Sagittario.

ARIETE

Siete stanchi e svogliati, ma questo atteggiamento non è proprio da voi: cercate di ritrovare il giusto sprint per affrontare le sfide della giornata.

LEONE

I dettagli fanno la differenza, soprattutto nelle persone: a voi non sfugge nulla e avete colto subito l’interesse speciale di un amico per voi.

SAGITTARIO

Siete spumeggianti e al partner non sfugge: cercate di non stuzzicare troppo la sua gelosia, o finirete col litigare senza ragione.

