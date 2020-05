Vittorio Brumotti aggredito a Milano e ricoverato in ospedale. L'inviato di Striscia racconta le botte Video

Vittorio Brumotti ha subito una nuova aggressione ed è finito in ospedale. L'inviato di Striscia la Notizia ha deciso di documentare lo spaccio di droga a Milano: è stato colpito alla testa con un bastone tanto da essere ricoverato al Niguarda. Sul sito del programma è stato lui stesso a raccontare quanto accaduto.

Brumotti stava girando un filmato per il tg satirico, come di consueto in sella alla sua bicicletta. Si trovava in zona Porta Venezia, quando sarebbe stato aggredito e percosso in testa con un bastone. Immediato l'arrivo delle forze dell’ordine e l'intervento del 118: l’inviato televisivo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano.

Brumotti era peraltro stato vittima di un'altra aggressione, solo pochi giorni prima, mentre si trovava sempre a Milano, in zona Navigli.