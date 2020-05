Regina Elisabetta, rivelazioni: "Non lascerà che suo figlio muoia di fame, ma lo terrà lontano dalle scene"

Non c'è pace per la Royal Family. Nigel Cawthorne è l’autore della biografia sulla vita del principe Andrea dal titolo “Prince Andrew: The End of the Monarchy and Epstein“, in uscita a fine maggio. Lo scrittore ha parlato al Daily Beast e ha detto che “la regina non lascerà che il figlio muoia di fame, ma non credo che farà vedere la sua faccia in pubblico di nuovo”. Dopo il coinvolgimento di Andrea in scandali sessuali e nella vicenda Epstein, la Regina Elisabetta e il principe Carlo hanno consigliato al principe di ritirarsi a vita privata. Il terzo figlio di Elisabetta e Filippo - riferisce Il Fatto Quotidiano -, sempre secondo Cawthorne, sarebbe stato il loro preferito: a lui veniva sempre perdonato tutto. Ma non questo. Non bastasse la vicenda Epstein (secondo il biografo Andrea “non poteva non sapere”) Andrea e l’ex moglie Sarah Ferguson sono stati denunciati per non aver pagato la rata finale del loro chalet in Svizzera. E si tratta di una rata da 9 milioni di sterline.