Usa, San Francisco: incendio al Fisherman's Wharf, oltre cento pompieri in azione

Incendio al Fisherman's Wharf a San Francisco. Circa 125 vigili del fuoco sono impegnati a domare le fiamme che si sono sviluppate in un deposito al Pier 45, che si trova nel quartiere della città californiana.

Non si registrano al momento e per fortuna feriti e il molo è stato completamente evacuato. Le fiamme, secondo le prime informazioni che sono arrivate ufficialmente, minacciano una storica imbarcazione della Seconda Guerra Mondiale ancorata nelle vicinanze.

A four-alarm fire has destroyed a quarter of San Francisco’s Pier 45, officials say. https://t.co/98Wg3J9Cs8 pic.twitter.com/2OjJTLNcyM