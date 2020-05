Roma, spara all'ex moglie e al figlio e tenta suicidio: tutti salvi. Alla donna anche coltellate

Ha sparato all'ex moglie e al figlio, e quindi ha tentato di togliersi la vita in un appartamento a Roma: tutti e tre si sono fortunatamente salvati.

La più grave - secondo quanto si apprende dalle prime informazioni - sarebbe la donna, che è stata anche ferita a coltellate. Tutti e tre i feriti sono stati portati in ospedale dalla polizia. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, la coppia si era separata da poco tempo e la donna con il figlio era andata a casa dell'ex per prendere alcune cose.