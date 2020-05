Oroscopo del Corriere di sabato 23 maggio 2020: Toro, Vergine e Capricorno.

TORO

Il weekend comincia all'insegna della turbolenza: un po' per il lavoro svolto durante la settimana, un po' per il senso di insoddisfazione.

VERGINE

Dovrai prendere una decisione importante e non puoi esimerti dal parlarne con il tuo partner. Se non andrà tutto bene, non farne un dramma.

CAPRICORNO

Avvertirete un senso di liberazione, probabilmente dovuto semplicemente al fatto che il weekend vi consentirà di rilassarvi almeno un po'.

