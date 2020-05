Acqua Rocchetta offre consulti dermatologici gratuiti sul web

Il 20-30% dell’acqua contenuta nel nostro organismo viene immagazzinato nell’epidermide, pertanto senza il continuo apporto di questo elemento vitale la pelle si deteriora, perdendo elasticità e consistenza.

Rocchetta, Acqua della Salute, è un’acqua “amica della pelle” perché contribuisce a preservare l’idratazione della cute dall’interno. È leggera e le sue proprietà detossicanti favoriscono la luminosità della pelle. Con una pelle ben idratata ed elastica è possibile contrastare la comparsa delle rughe di espressione e rallentare così i processi di invecchiamento, mantenendo la pelle giovane.

Per dare informazioni e favorire nei consumatori la conoscenza del rapporto fra acqua minerale e benessere della pelle, nel mese di giugno Rocchetta inaugura la campagna “Rocchetta la tua amica per la pelle” in collaborazione con la SIDeMaST (Società italiana di dermatologia). Dall'1 al 30 giugno sarà possibile usufruire di un consulto dermatologico gratuito con uno specialista della SIDeMaST accedendo al sito www.acquedellasalute.it.

Il consiglio da seguire, per mantenere una pelle bella e sana, è quello di assicurare all’organismo l’assunzione di almeno 1 litro e mezzo due (6/8 bicchieri) d’acqua al giorno.

L’acqua inoltre aiuta a disintossicarsi, riducendo gli effetti dannosi della luce solare e delle sostanze inquinanti a cui la pelle, barriera naturale del nostro corpo, è sottoposta quotidianamente.

Garantire all’organismo e alla pelle il giusto apporto di acqua è quindi essenziale per mantenersi in salute, e allo stesso tempo per avere cura della propria bellezza. Non a caso il claim storico di Acqua Rocchetta è “puliti dentro e belli fuori.”