Niente format originario di sette giorni per l’edizione 2020 del Palio dei Quartieri di Nocera Umbra, ma “iniziative di presenza”. A deciderlo è stato l’Ente palio, che si è riunito nell’aula consiliare del municipio alla presenza del sindaco Bontempi. La sospensione, che coinvolge anche le gare, è stata resa necessaria dalla situazione legata al Covid 19. Intanto si pensa ad altre iniziative: l’Ente tornerà a discutere dei possibili scenari in una seduta prevista per la metà del prossimo mese. E' solo l'ultima di una lunga serie di iniziative annullate o comunque ridotte a causa del Coronavirus (leggi qui).