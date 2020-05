Gigantesco asteroide in avvicinamento alla Terra: ecco quando la sfiorerà. sfreccia a 42mila km/h

Si sta avvicinando alla Terra. Si chiama 1997 BQ ed è il gigantesco asteroide che nella notte tra il 21 e il 22 maggio sfiorerà la Terra.

Un passaggio che nonostante l'asteroide viaggi a 42mila Km/h, avverrà in sicurezza per il nostro pianeta. Intorno alle 3:45 del mattino del 22 maggio (136795) 1997 BQ arriverà ad una distanza di 6,2 milioni di chilometri dal nostro pianeta. Nasa e Esa assicurano che non ci sarà nessun pericolo, anche perché se un asteroide come questo dovesse impattare con il nostro pianeta, le conseguenze sarebbero catastrofiche. Fortunatamente al momento, degli oltre 2 mila corpi celesti monitorati vicino alla Terra, nessuno ha una traiettoria pericolosa.