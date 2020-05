La Commissione ecoreati boccia la gestione dei rifiuti in Umbria

La commissione bicamerale sugli ecoreati boccia la gestione del ciclo dei rifiuti in Umbria. Manca la pianificazione, non c’è la chiusura del ciclo, utilizzo indiscriminato delle discariche. Restano le criticità storiche sul fronte inquinamento, dalla gestione del sito Sin Papigno all’inquinamento nella Conca, passando alle inchieste Gesenu e Valnestore - non ultimo il fascicolo sui Raee - ma la vera novità della relazione sull’Umbria approvata ieri all’unanimità è la stroncatura del sistema del cuore verde.

E’ emerso “un certo grado di inefficacia della programmazione, essenzialmente determinato dalla mancata elaborazione di una visione a lungo termine delle problematiche legate alla gestione dei rifiuti urbani da parte dell’ente di governo regionale, che in parte si è limitato ad emanare provvedimenti correttivi di alcuni obiettivi e alcuni indirizzi del risalente Piano regionale, in parte ha demandato scelte pianificatorie ad altri soggetti (Auri, comuni, gestori). Ciò ha comportato incertezza per quanto riguarda la tenuta del sistema regionale di gestione dei rifiuti nel medio periodo, in quanto, ad oggi, non vi sono sicurezze sulla chiusura del ciclo né sull’orizzonte temporale di autosufficienza dell’attuale sistema di smaltimento, basato sul conferimento in discarica”, è scritto nel documento. La raccolta differenziata “pur essendo quantitativamente aumentata nel corso dell’ultimo decennio risulta scarsamente qualitativa, soprattutto in alcune realtà territoriali, il che comporta un notevole scarto di rifiuti ammissibili ai processi di trattamento”. E ancora: l’efficienza dell’impiantistica di trattamento post-raccolta “non è ottimale, e, mentre la potenzialità di impianti per il trattamento dei rifiuti organici da differenziata è sovradimensionata rispetto all’effettivo fabbisogno regionale, si riscontra una carenza di impiantistica per le frazioni secche della raccolta differenziata e nel trattamento di biostabilizzazione della frazione organica dell’indifferenziato”. Soprattutto “manca una chiusura del ciclo dei rifiuti in linea con i principi europei dell’economia circolare e la previsione del contenimento dei conferimenti in discarica fino a non più del 10% del totale dei rifiuti prodotti a partire dal 2030”. Al contrario, lo smaltimento in discarica risulta, ancor oggi, la principale opzione praticata tanto che “per evitare la crisi del sistema è stato necessario ampliare le volumetrie delle discariche esistenti”. Il vicepresindente della commissione, il senatore umbro Luca Briziarelli (Lega) parla di “gravi responsabilità” dei governi regionali precedenti. Ora si attende che la giunta “verde” a guida Donatella Tesei concretizzi l’annunciato cambio di marcia.