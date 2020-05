Oroscopo Corriere di venerdì 22 maggio 2020: Ariete, Leone e Sagittario

Oroscopo del Corriere di venerdì 22 maggio 2020: Ariete, Leone e Sagittario.

ARIETE

L'energia astrale ti incoraggia ad aprirti di più al tuo mondo, alla tua cultura e ai tuoi modi di pensare. Non ti va di sentirti straniero in patria.

LEONE

La giornata sarà abbastanza tranquilla per voi. È probabile che vi impegnerete in un compito e continuerete a lavorarci fino a sera.

SAGITTARIO

Hai qualche problema ad importi o a farti capire? Spiega dettagliatamente i tuoi progetti alle persone che speri ti seguano nella tua avventura.

