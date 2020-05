Oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 21 maggio 2020: le previsioni per i segni zodiacali Video

L'oroscopo di oggi, giovedì 21 maggio 2020, di Paolo Fox. Le previsioni dei segni zodiacali, sono state fatte in diretta tv nel corso del programma I Fatti Vostri in onda su su Rai 2. Il noto astrologo è tornano in televisione dall'inizio della scorsa settimana a far compagnia agli italiani proponendo la sua interpretazione rispetto a cosa dicono le stelle per la giornata.

Fox ha una seguitissima finestra giornaliera nel programma condotto da Giancarlo Magalli, nel corso del quale propone l'oroscopo ai telespettatori. Paolo Fox per due mesi aveva interrotto la sua rubrica a I Fatti Vostri appena scoppiata l'emergenza Coronavirus in Italia.