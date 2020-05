Italiana vince un quadro di Picasso da un milione alla lotteria con un biglietto da 100 euro

E' italiana la fortunata vincitrice di una lotteria di beneficenza che si è svolta a Parigi e che metteva in palio un premio clamoroso. Si chiama Claudia Borgogno e ora possiede una natura morta originale di Pablo Picasso, il cui valore è stimato in un milione di euro. Tutti i biglietti messi in palio costavano 100 euro, l’estrazione è avvenuta nella sede della casa d’aste Christie's di Parigi. La vendita dei biglietti della tombola internazionale dell’organizzazione umanitaria Care per finanziare i suoi progetti in Africa ha fruttato la somma complessiva di 5,1 milioni. Il progetto "Un Picasso per 100 euro" è nato da un’idea della conduttrice televisiva Peri Cochin. L'estrazione, originariamente prevista per il 30 marzo, era stata rinviata a causa della pandemia di Coronavirus. Il quadro di Picasso è un olio su tela, intitolato «Nature Morte», nel 1921. In precedenza apparteneva al collezionista d’arte David Nahmad. L’opera è una composizione geometrica che raffigura un giornale e un bicchiere di assenzio.