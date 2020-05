Oroscopo del Corriere di giovedì 21 maggio: Cancro, Scorpione e Pesci.

CANCRO

La vostra mente è in grande tumulto in questo momento, quindi non sorprende che non possiate prestare molta attenzione praticamente a nulla.





SCORPIONE

Ti stai facendo abbattere dagli ostacoli? È possibile che tu abbia semplicemente bisogno di più tempo per completare i compiti che ti assegni.

PESCI

Mentre vi agitate per sapere se siete all'altezza o meno dello "standard", i pianeti, in modo molto sfacciato, rispondono che non lo siete!

