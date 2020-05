Oroscopo del Corriere di giovedì 21 maggio: Ariete, Leone e Sagittario.

ARIETE

Sembra che tu voglia diventare vecchio e saggio prima del tempo. Gli avvenimenti di oggi ti prenderanno per mano e ti faranno sentire vivo!

LEONE

Forse ultimamente avete desiderato un po' di riconoscimento e di apprezzamento. I prossimi giorni vi mostreranno quale sarà il percorso più produttivo.

SAGITTARIO

Non è facile avere rapporti con gli altri, come avrete notato. Le esigenze di ciascuno, in una relazione, possono essere difficili da capire.

L'oroscopo del 21 maggio: Cancro, Scorpione, Pesci

L'oroscopo del 21 maggio: Toro, Vergine, Capricorno

L'oroscopo del 21 maggio: Bilancia, Gemelli, Acquario