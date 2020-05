Ornella Muti, la foto sexy del lato B a 65 anni. La figlia Naike la pubblica e si lancia nella polemica

Naike Rivelli pubblica una foto di Ornella Muti che esibisce un lato b pazzesco a 65 anni. Naike è la figlia di Ornella e ha deciso di postare lo scatto che mostra il fisico da non credere della madre sul proprio account Instagram, con polemica annessa contro i “guardoni” dei social: “Spesso vengo criticata per i miei post. Vengono fatti dei giudizi pesanti sulla mia persona, mi vengono fatte morali, mi vengono dati insegnamenti, insulti e commenti di ogni genere. Ora, faccio una domanda a tutti voi che mi sta molto a cuore: com’è possibile che un culo, anche se davvero spettacolare, e anche se di Ornella Muti, possa ricevere più like e visualizzazioni di un post di un bimbo che muore di fame? Forse perché del bimbo non frega molto a nessuno”.