Oroscopo del Corriere mercoledì 20 maggio 2020: Toro, Vergine e Capricorno.

Migliaia di sfollati in India e Bangladesh per il ciclone Amphan

Roma, 19 mag. (askanews) - Non bastava il coronavirus. India e Bangladesh hanno iniziato a trasferire centinaia di persone per l'arrivo del super ciclone Amphan. I due Paesi prevedeno di spostarne in tutto oltre 2,3 milioni. In Bangladesh sono a rischio circa due milioni di cittadini che vivono lungo le aree costiere, mentre in India il provvedimento interessa circa 300mila persone del Bengala ...