Paolo Fox, l'oroscopo di oggi martedì 19 maggio 2020: le previsioni dei segni zodiacali Video

L'oroscopo di oggi, martedì 19 maggio 2020, di Paolo Fox ai I Fatti Vostri su Rai 2. Il noto astrologo è tornano in televisione dall'inizio della scorsa settimana a far compagnia agli italiani proponendo le previsioni per i segni zodiacali.

Fox ha una seguitissima finestra giornaliera nel programma condotto da Giancarlo Magalli, nel corso del quale propone l'oroscopo ai telespettatori. Invece che da studio, la collaborazione è ripresa con un collegamento. Paolo Fox per due mesi ha interrotto la sua rubrica a I Fatti Vostri appena scoppiata l'emergenza Coronavirus in Italia. Ora ha deciso di riprendere per la gioia dei tanti fan.