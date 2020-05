Harry e Meghan pagano il rimborso alla Regina Elisabetta: soldi ogni mese ma non torneranno nel Regno Unito

I Sussex pagano il loro debito con la Regina Elisabetta versando soldi ogni mese. Harry e Meghan Markle hanno infatti un debito verso Buckingham Palace. La coppia - riferisce Il Messaggero - pare stia versando 18 mila sterline al mese per mantenere Frogmore Cottage come propria residenza ufficiale nel Regno Unito.

E' in questa maniera che restituirebbero anche i soldi spesi per la ristrutturazione costata ben 2,4 milioni di sterline. Difficilmente a breve i Duchi di Sussex, che hanno rinunciato ai titoli reali, torneranno a Londra: ora si sono trasferiti stabilmente negli Stati Uniti dopo un primo passaggio in Canada. Una nuova vita, anche se il principe Harry, secondogenito del principe Carlo e di Lady Diana, pare avere nostalgia dell'Inghilterra. A fine emergenza sanitaria non è escluso che possa tornare anche solo per breve tempo.