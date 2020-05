Oroscopo del Corriere di martedì 19 maggio 2020: Cancro, Scorpione e Pesci.

CANCRO

Se in questo periodo siete state delle formichine potete tirare un respiro di sollievo. La vostra posizione finanziaria è in lenta ripresa.

SCORPIONE

Non tutto può andare sempre come previsto. Siate pronti ad aggiustare il tiro se un vostro progetto non prende la piega aspettata.

PESCI

Cominciate anche voi a pretendere che le persone si comportino in un certo modo. Lasciare correre tutto, a volte può essere pericoloso.

