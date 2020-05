Non è l'Arena, lite Sallusti-Parenzo: "Fascista cretino", "Dicevi che Ruby fosse nipote di Mubarak" Video

Lite in tv a Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti in onda su La7 stasera domenica 17 maggio 2020. Lo scontro in diretta televisiva avviene sul tema di Silvia Romano al centro del dibattito. Alessandro Sallusti e David Parenzo danno vita a una dura lite: "Sei un fascista cretino, spalla di Cruciani", dice Sallusti. "Non prendo lezioni di giornalismo da chi sosteneva che Ruby fosse la nipote di Mubarak", afferma l'altro. E avanti così continuano a beccarsi.