Oroscopo del Corriere venerdì 15 maggio 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario.

GEMELLI

Solo perché in passato vi siete imbattuti in esperienze negative non significa che tutte le persone siano inaffidabili. Siate fiduciosi.

BILANCIA

Se ti senti come se stessi cercando di spingere un piolo quadrato in un buco rotondo, probabilmente hai ragione. È un momento difficile.

ACQUARIO

A volte è più facile occuparsi dei dettagli banali invece di alzare gli occhi e vedere il quadro generale. Se non state bene, non cercate il colpevole.

