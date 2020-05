Oroscopo del Corriere venerdì 15 maggio 2020: Toro, Vergine e Capricorno.

TORO

Questo è un giorno perfetto per innamorarsi! Puoi aspettarti che succeda di tutto se trovi chi ti ascolta quando ne hai più bisogno.

VERGINE

Se ti imbatti in qualcuno un po' strano o eccentrico, cerca di approfondire la sua conoscenza, perché potrebbe piacerti più di quanto immagini.

CAPRICORNO

Ti senti come se non fossi libero: il dovere ti chiama in ogni circostanza. Potrebbe essere il momento di fare un po' di spazio all’amore nella vostra vita.

