Oroscopo del Corriere venerdì 15 maggio 2020:Ariete, Leone e Sagittario.

ARIETE

Prenditi il tempo di guardare ai tuoi successi e ai tuoi fallimenti, soprattutto per quanto riguarda la tua vita familiare. L'atmosfera sta cambiando.

LEONE

Hai sempre sospettato che il tuo lavoro ti facesse impazzire per lo stress, ma non ti è mai venuto in mente che potesse anche farti stare male.

SAGITTARIO

Alcune persone del tuo passato sono tornate in primo piano. Forse si fanno avanti per ripagare un vecchio debito o per chiedere il tuo aiuto.

L'oroscopo del 15 maggio: Cancro, Scorpione, Pesci

L'oroscopo del 15 maggio: Toro, Vergine, Capricorno

L'oroscopo del 15 maggio: Bilancia, Gemelli, Acquario