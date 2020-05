Papa Francesco, "fuori programma" alla messa in diretta tv: benedice il tecnico del suono che va in pensione

La messa di Papa Francesco che va in onda in diretta ogni mattina in diretta su Rai 1 è un momento imperdibile per molti italiani, dati degli ascolti alla mano.

Quella di questa mattina, giovedì 14 maggio 2020, ha visto un "fuori programma" del Pontefice. Prima di salutare i fedeli e decretare la conclusione della celebrazione, ha voluto salutare e omaggiare uno dei tecnici, Tommaso, che proprio da oggi va in pensione: "Vorrei ringraziare oggi il signor Tommaso, tecnico del suono, che sta lavorando oggi per la trasmissione. Ci ha accompagnato in queste trasmissioni, lavora al Dicastero della Comunicazione e va in pensione. Oggi è l'ultima volta che lavora. Il Signore lo benedica e lo accompagni nella nuova tappa della vita".