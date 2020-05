Roma, spari a Ciampino: un morto e un ferito grave. I carabinieri pensano a un regolamento di conti

Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta in strada, in via Cagliari, a Ciampino (Roma). Entrambi italiani i due uomini colpiti. Sul posto ci sono i carabinieri che stanno indagando sull'accaduto.

Gli spari in un condominio. Il killer – secondo quanto si apprende – avrebbe fatto irruzione nell’appartamento dove si trovavano le due persone e avrebbe aperto il fuoco.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale Sant’Eugenio, a Roma, e versa in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni, la pista privilegiata da parte degli inquirenti è quella di un regolamento di conti interno alla malavita.