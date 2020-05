Madonna, l'annuncio in lingerie e scatto che mostra il lato B. La popstar supersexy a 61 anni

Madonna sui social fa discutere. La popstar, 61 anni, appare sexy in lingerie sfoggiando un tonico lato b negli scatti pubblicati sull'account Instagram. Madonna si sottoporrà a un'operazione di medicina rigenerativa per un problema di cartilagine al ginocchio. Lo annuncia la cantante sulla sua pagina social dove posta una foto in lingerie. "Finalmente - scrive - avrò il mio trattamento rigenerativo per la cartilagine mancante! Salterei su e giu' se potessi, dopo 8 mesi di dolore! Auguratemi buona fortuna!".