Paolo Fox, l'oroscopo di oggi mercoledì 13 maggio 2020: le previsioni dei segni zodiacali a I Fatti Vostri

Covid-19, italiani informati, ligi alle regole e poco ansiosi

Roma, 13 mag. (askanews) - Italiani molto informati, rispettosi delle regole, preoccupati per i propri cari ma abbastanza fiduciosi sul futuro, non così ansiosi e impauriti come si potrebbe pensare, e con una situazione economica peggiorata, ma non troppo. E quanto emerge da un sondaggio ideato dal professor Claudio Puoti, infettivologo ed epatologo, responsabile del Centro di epatologia dell ...