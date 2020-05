Rita Rusic, 60 anni con la sexy copertina di "Chi" e questo video dove sbottona la camicetta e mostra le curve

Rita Rusic compie 60 anni. Il giorno del compleanno è vicino, il 16 maggio. "Questo orribile 6 davanti è la fine" dice la produttrice cinematografica, ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 in esclusiva al settimanale "Chi" che le dedica la copertina, davvero sexy. "Comunque a questo numero che non voglio pronunciare ci sono arrivata ma non piano... A 15 anni sono uscita di casa, a 20 conosco Vittorio Cecchi Gori... a 22 mi sposo e divento subito grande", ha rivelato la Rusic. E' in grande forma Rita. Sulla sua pagina Instagram, fra gli altri video ha pubblicato quello nel quale si sbottona la giacca e appare in tutta la sua bellezza.