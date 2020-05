Decreto rilancio, oggi il Cdm: raggiunto l'accordo sulle misure per far fronte alla crisi economica

Approderà nella giornata di oggi, mercoledì 13 maggio, in Cdm il decreto rilancio, che contiene le misure più importanti per far fronte alla crisi economica per il Coronavirus. L'accordo politico sulle misure, secondo quanto si apprende, è stato raggiunto nella tarda serata di ieri, assicurano fonti di Palazzo Chigi.

A quanto apprende da autorevoli fonti di governo l'Adnkronos che ha battuto la notizia, l'intesa politica sulle misure contenute nel decreto rilancio comprende anche l'accordo sulla regolarizzazione dei cosiddetti lavoratori 'invisibili'. Si tratta di una questione che è stata largamente al centro di un lungo braccio di ferro all'interno del governo.