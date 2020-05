L'oroscopo del Corriere di martedì 12 maggio 2020: Cancro, Scorpione e Pesci.

CANCRO

La stanchezza si fa sentire e così la testa inizia a perdere colpi. è meglio che non vi impegniate in questioni troppo complesse.

SCORPIONE

Avete, come sempre, bisogno di qualcuno che creda fermamente in voi per poter procedere con un progetto. Siate più indipendenti.

PESCI

Cercate di non lasciarvi rovinare la giornata da una mattinata storta. Basta trovare qualcosa di stimolante da fare per la serata.

