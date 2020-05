L'oroscopo del Corriere di martedì 12 maggio 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario.

GEMELLI

Non abbiate il timore di prendere l’iniziativa, soprattutto in certi contesti sociali. Qualcuno vi noterà e saprà valorizzare le vostre doti.

BILANCIA

Se vi sentite intrappolati in un posto in questa giornata, non dovete rimanerci per forza. Cercate un luogo che vi dia maggiore serenità.

ACQUARIO

Oggi non ne volete proprio sapere di impegnarvi sul lavoro. Fate però attenzione: se tirate troppo la corda potreste farvi male.

